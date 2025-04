Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ανέφερε μέσω X πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν στους χθεσινούς αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας στην επαρχία Χοντάιντα.

BREAKING: A new wave of U.S. airstrikes on Yemen’s Ras Isa oil port has killed at least 17 workers and wounded dozens more. The strikes hit just as first responders were arriving at the scene following an earlier wave of strikes. Casualties, reported by Al Masirah citing Red… pic.twitter.com/yJ8ya5Rpt4