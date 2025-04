Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές πηγές των αρχών επιβολής του νόμου.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο campus του Πανεπιστημίου, στην πόλη Ταλαχάσι, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση στους φοιτητές να μην πλησιάσουν και να παραμείνουν στα δωμάτιά τους χωρίς να βρίσκονται κοντά σε παράθυρα, καθώς «κυκλοφορεί ένας ένοπλος».

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τέσσερα άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα σε νοσοκομείο σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το FBI συνδράμει τις αρχές στο πανεπιστήμιο, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ABC News.

There is a shooting around the student Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h

Σύμφωνα με το NBC News, πολλά πρόσωπα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου:

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.



Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information.



Persons in need of immediate emergency ass https://t.co/gEA734rmI0