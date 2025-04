Βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστικής οργάνωσης, Ισλαμική Τζιχάντ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών από την Ιερουσαλήμ, ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα, όπου εργαζόταν ως φύλακας στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στο βίντεο κάνει συχνά χειρονομίες καθώς εκλιπαρεί την κυβέρνηση της χώρας του για απελευθέρωση.

Το βίντεο ήταν το δεύτερο σημάδι ζωής του Μπρασλάβσκι, 558 ημέρες μετά την απαγωγή του. Τον περασμένο μήνα, ο Σάσα Τρουφάνοφ – ο οποίος απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έκτοτε κατέρρευσε – δήλωσε ότι κρατήθηκε για λίγο μαζί με τον Μπρασλάβσκι στη Γάζα, παρέχοντας την πρώτη ένδειξη ότι ο τελευταίος ήταν ζωντανός.

Στο βίντεο ο 21χρονος παραπονιέται για μια απροσδιόριστη ασθένεια που του προκαλεί φαγούρα σε όλο το σώμα και απευθύνει έκκληση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του. «Νετανιάχου μπορείς να με βγάλεις από εδώ;», ρωτάει χαρακτηριστικά.

«Το αίμα μου είναι στα χέρια σου, Νετανιάχου. Πού είναι οι υποσχέσεις σου για την απελευθέρωσή μας;», διερωτάται. «Σας παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, βγάλτε με από εδώ. Σταματήστε αυτόν τον εφιάλτη. Τουλάχιστον στείλτε φαγητό και νερό. Σταματήστε να λέτε ψέματα. Είτε τερματίστε τον πόλεμο και φέρτε μας όλους πίσω, είτε συνεχίστε και αφήστε μας όλους να πεθάνουμε», προσθέτει.

«Εσύ, Νετανιάχου, κάθεσαι με ασφάλεια στο σπίτι σου, πετώντας μεταξύ χωρών. Εγώ είμαι παγιδευμένος εδώ. Καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν θα μας απελευθερώσει. Θα πεθάνουμε πριν φτάσετε σε εμάς», λέει ακόμα απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Παράλληλα απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «Τραμπ, πού είσαι; Πού είναι οι υποσχέσεις σου; Δεν μας είπες ότι θα τους απελευθερώσεις όλους σε μια συμφωνία;», αλλά και στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ τον οποίο όπως λέει ψήφισε αλλά όχι για να πεθάνει στη Γάζα. «Γιατί μας αφήνεις να πεθάνουμε;», τον ρωτάει.

