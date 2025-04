Ένας πιγκουίνος, που τον μετέφεραν σε ένα μη ασφαλισμένο χαρτόκουτο, προκάλεσε τη συντριβή ενός ελικοπτέρου στο Νησί Μπερντ, ένα νησάκι στα ανοιχτά της νοτιοανατολικής ακτής της Νότιας Αφρικής, χωρίς πάντως να τραυματιστεί κανείς, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας αυτής.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου. Το μικρό ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, πετούσε πάνω από το νησί όπου ζουν περίπου 2.000 σφηνίσκοι του Ακρωτηρίου, ένα είδος πιγκουίνου που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Αφού προσγειώθηκαν, ένας «ειδικός» ζήτησε να μεταφέρει έναν από τους σφηνίσκους στην πόλη Γκεμπέρχα (πρώην Πορτ Ελίζαμπεθ), σύμφωνα με την έκθεση της πολιτικής αεροπορίας. Ο επιβάτης, που καθόταν στην μπροστινή, αριστερή θέση του ελικοπτέρου, τοποθέτησε το χαρτοκιβώτιο με τον πιγκουίνο στα γόνατά του και το κρατούσε με τα χέρια του.

