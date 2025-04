Τουλάχιστον 98 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 150 και πλέον τραυματίστηκαν, την Τρίτη, όταν κατέρρευσε η στέγη ντισκοτέκ στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου εμφανιζόταν διάσημος τραγουδιστής της μερένγκε, ο Ρούμπι Πέρες, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Περίπου 400 διασώστες συμμετέχουν στις έρευνες. Μέσα ενημέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας μεταδίδουν ότι 500-1.000 άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της τραγωδίας μέσα στο κλαμπ Jet Set, «θεσμό» για τη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.

«Συνέβη ξαφνικά. Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός, έπεσα στο πάτωμα και κάλυψα το κεφάλι μου», αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους ο Ενρίκε Παουλίνο, μάνατζερ του καλλιτέχνη.

🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC



This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.



