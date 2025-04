Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, ξεκαθάρισε την περασμένη Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει καμία πρόθεση να επιβραδύνει τις απελάσεις παράνομων μεταναστών με ποινικό μητρώο, παρά τις αντιδράσεις των «ακραίων Δημοκρατικών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends και στον παρουσιαστή Lawrence Jones, ο Βανς αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις απέλασης υπόπτων για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, όπως η MS-13 και η Tren de Aragua, οι οποίοι στάλθηκαν σε φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ.

Σε ερώτηση του Jones σχετικά με μια υπόθεση που προβάλλεται από τους Δημοκρατικούς ως παράδειγμα κακής διαχείρισης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE), ο Βανς κλήθηκε να σχολιάσει από νομική σκοπιά.

VP Vance: "We do not ask permission from far-left Democrats before we deport illegal immigrants. We do the American people's business."



