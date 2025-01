Η Σελίνα Γκόμεζ κοινοποίησε βίντεο, στο οποίο εκφράζει την αντίδρασή της στις μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα με απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Λυπάμαι πολύ. Όλοι οι δικοί μου δέχονται επίθεση» είπε η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια ο πατέρας της οποίας είναι Μεξικανός, κλαίγοντας σε βίντεο που έχει διαγραφεί από το Instagram. «Παιδιά, δεν καταλαβαίνω. λυπάμαι πολύ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ. Δεν ξερω τι να κανω. Θα δοκιμάσω τα πάντα, το υπόσχομαι» ανέφερε.

Το βίντεο περιλάμβανε επίσης τη λεζάντα «Συγγνώμη», η οποία ήταν γραμμένη δίπλα σε μια μεξικανική σημαία.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αντιμετώπισε την αντίδραση Συντηρητικών σχολιαστών αφού δημοσίευσε το βίντεο.

Διαβάστε ακόμη: ΗΠΑ: Το Μεξικό έχει υποδεχθεί 4.000 απελαθέντες μετανάστες σε μία εβδομάδα

«Αν δεν τους αρέσει, τότε να πάνε στο Κογκρέσο και να αλλάξουν το νόμο. Θα κάνουμε αυτή την επιχείρηση χωρίς απολογίες» είπε στο Fox News, ο Τομ Χόναν, διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). «Θα κάνουμε την κοινότητά μας πιο ασφαλή... Όλα είναι για το καλό αυτής της χώρας. Και θα συνεχίσουμε. Καμία συγνώμη. Προχωράμε μπροστά» πρόσθεσε.

Η Σελίνα Γκόμεζ αν και διέγραψε το βίντεο, έκανε νέα ανάρτηση με το μήνυμα: «Προφανώς δεν είναι σωστό να δείχνεις ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους» αφήνοντας να εννοηθεί ότι δέχτηκε αρνητικά σχόλια ή πιέσεις για την ανάρτησή της.

Η Γκόμεζ έχει υποστηρίξει τους μετανάστες χωρίς έγγραφα και ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Living Undocumented». Έγραψε επίσης ένα δοκίμιο για το ζήτημα που δημοσιεύθηκε στο Time.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma