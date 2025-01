Σήμα SOS εκπέμπει η Μεγάλη Βρετανία, όπου «σαρώνει» η κακοκαιρία Eowyn.

Καταγράφονται διακοπές ρεύματος και ταυτόχρονα παρατηρούνται άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ λόγω μαζικής επιδρομής των καταναλωτών είναι μεταξύ των μεγάλων συνεπειών της σφοδρής κακοκαιρίας που «χτυπά» τη Μεγάλη Βρετανία.

SuperValu in Dublin. Like an apocalypse is starting 😂😂#StormEowyn #StormÉowyn pic.twitter.com/9PAB0Yyj8z