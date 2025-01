Η Μελάνια Τραμπ, ως νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την κυκλοφορία κρυπτονομίσματος, $MELANIA, την παραμονή της ορκωμοσίας του συζύγου της ως προέδρου. Την προηγούμενη μέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το δικό του κρυπτονόμισμα, $Trump. Και τα δύο νομίσματα παρουσιάζουν έντονη διακύμανση, με το $MELANIA να βασίζεται στην τεχνολογία blockchain Solana.

Σύμφωνα με το CoinMarketCap, η συνολική αξία του $Trump ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ του $MELANIA στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τα δύο κρυπτονομίσματα δηλώνουν ότι δεν αποτελούν επενδυτική ευκαιρία ή ασφάλεια.

