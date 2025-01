Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξέσπασαν σήμερα σε πανηγυρισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, στο άκουσμα της επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Άκσα για να γιορτάσουν, χορεύοντας και κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Αυθόρμητες εορταστικές εκδηλώσεις αναφέρονται επίσης σε πολλά σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Joyful atmosphere in the cities of the #Gaza Strip with the news of reaching a ceasefire agreement and a prisoner exchange deal.#GazaCeasefire pic.twitter.com/3iMYLVjGZm