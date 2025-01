Το ινδουιστικό θρησκευτικό φεστιβάλ οργανώνεται κάθε 12 χρόνια και αναμένεται ότι φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι.

Το ραντεβού αυτό αναμένεται ότι φέτος, από τις 13 Ιανουαρίου ως τις 26 Φεβρουαρίου, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ και θα είναι το πιο μεγάλο προσκύνημα όλων των εποχών. Τα μαζικά τελετουργικά λουτρά ξεκίνησαν σήμερα στο Πραγιαγκράτζ της βόρειας Ινδίας για τη μεγάλη ινδουιστική γιορτή Κουμπ Μελά, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι.

🇮🇳 Sea of Pilgrims! Drone Shot Shows Scale of Maha Kumbh Mela Beginning in Prayagraj https://t.co/jvkef9JmBB pic.twitter.com/8q0F8AlLzN