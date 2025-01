Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν το Λος Άντζελες, οι θεωρίες συνωμοσίας εξαπλώνονται ραγδαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες επισημαίνουν ασυνήθιστα μοτίβα στις καταστροφές, όπως το γεγονός ότι οι φοίνικες παραμένουν άθικτοι, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα καίγονται γύρω τους. Αυτό έχει πυροδοτήσει παράξενους ισχυρισμούς για την προέλευση των πυρκαγιών.

Διαβάστε επίσης: Λος Άντζελες: Στους 24 οι νεκροί από τις πυρκαγιές-Αναμένονται ριπαίοι άνεμοι

«Κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα»

Μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες υποστηρίζει ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από επίθεση με «κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα» (Directed Energy Weapons - DEW).

Υποστηρίζουν ουσιαστικά πως οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από μυστικά όπλα λέιζερ, θεωρία που είχε διαδοθεί και μετά τις πυρκαγιές στο Μάουι το 2023. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Εσκεμμένη πρόκληση

Ο ηθοποιός Μελ Γκίμπσον εξέφρασε υποψίες ότι οι πυρκαγιές ενδέχεται να προκλήθηκαν σκόπιμα για την απομάκρυνση κατοίκων από πολύτιμες περιοχές. Αναρωτήθηκε αν οι φωτιές ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης ενέργειας ή μεμονωμένων ατόμων.

Oh boy… 👀



Mel Gibson suggests the fires were Started on purpose in LA



Raise your 🙋🏻‍♂️ if you agree.https://t.co/eTugKmuUxV pic.twitter.com/WBJtr2g2lH