Οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και ημέρες στην Καλιφόρνια είναι η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ, τόνισε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος επέκρινε για τη στάση του και τις δηλώσεις του τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του για το NBC ο Νιούσομ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι φωτιές θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει καταγραφεί στη χώρα «με όρους κόστους, κλίμακας και εύρους». Είπε ακόμη ότι ο αριθμός των νεκρών -που αυτή τη στιγμή είναι 16- μπορεί να αυξηθεί.

Σχετικά με τους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Αρχές τις επόμενες ημέρες, ο κυβερνήτης προειδοποίησε ότι οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή μπορεί να προκαλέσουν αναζωπυρώσεις και νέες εστίες. Θα δούμε ισχυρούς ανέμους την Κυριακή, η ένταση θα κορυφωθεί τη Δευτέρα, με ριπές που θα φτάνουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη συνέντευξή του ο Νιούσομ αναφέρθηκε και στον Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «ακατανόητους και ασυγχώρητους» ισχυρισμούς του εκλεγμένου προέδρου.

Αναφέρθηκε σε όσους «δημιουργούν κρίση» με «φτηνές πολιτικές βολές» κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. «Έχουμε ενσυναίσθηση και είμαστε εδώ όχι μόνο την ώρα της κρίσης, αλλά και μετά την κρίση, σε αντίθεση με το να δημιουργούμε μια κρίση στο μέσο αυτής της κατάστασης προσπαθώντας να διχάσουμε τους ανθρώπους», δήλωσε.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες του Τραμπ ότι ήταν «ανίκανος», ο Νιούσομ είπε: «Τον κάλεσα να βγει έξω, να ρίξει μια ματιά ο ίδιος» και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος, σέβομαι το αξίωμα».

Πρόσθεσε ότι «η παραπληροφόρηση δεν νομίζω ότι ωφελεί ή βοηθά κανέναν από εμάς. Θα μας έπαιρνε ένα μήνα να απαντήσουμε στις προσβολές του Ντόναλντ Τραμπ. Είμαι εξοικειωμένος με τις απειλές. Κάθε εκλεγμένος αξιωματούχος με τον οποίο διαφωνεί είναι πολύ εξοικειωμένος μαζί του».

Είπε ακόμη ότι είναι ακατανόητη η σύνδεση της καταστροφής με το προστατευόμενο ψάρι, όπως έκανε ο Τραμπ,

Ο κυβερνήτης άφησε ακόμη να εννοηθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τους πυροσβέστες με το να μην στηρίζει την Καλιφόρνια.

Επισήμανε ότι επανειλημμένα ο Τραμπ είχε πει θα παρακρατήσει βοήθεια από την Καλιφόρνια, καθώς και από τη Γιούτα, το Μίσιγκαν, τη Τζόρτζια και το Πουέρτο Ρίκο. «Το κάνει αυτό εδώ και χρόνια και χρόνια», δήλωσε.

