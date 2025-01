Σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ακτή της πολιτείας Μιτσοακάν, στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 91 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

