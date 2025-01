Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην Ινδία εξαιτίας ποδοπατήματος πιστών ενόψει ινδουιστικής θρησκευτικής εκδήλωσης στην πολιτεία Άντρα Πραντές, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Το ποδοπάτημα έγινε χθες, καθώς χιλιάδες πιστοί σπρώχνονταν για να πάρουν κουπόνια ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στον ναό Σρι Βενκατεσουάρα στο Τιρουπάτι, που θεωρείται σημαντικό προσκύνημα για τους ινδουιστές.

Chaos erupted in Andhra Pradesh's temple town of Tirupati on Wednesday evening as a stampede claimed six lives and left over 30 injured, some critically, during the issuance of Vaikunthadwara Sarvadarshan tokens



The incident unfolded around 8 pm when Tirumala Tirupati… pic.twitter.com/EeJwBvJ8Is