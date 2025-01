Οι πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες έχουν επεκταθεί στους λόφους του Χόλιγουντ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες έχουν τραυματιστεί, και περισσότεροι από 70.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περισσότερες από 1.000 κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών κατοικιών διασήμων στην περιοχή Pacific Palisades.

Οι φωτιές εξαπλώθηκαν γρήγορα, ενισχυόμενες από ισχυρούς ανέμους που έφθαναν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα, με τις αρχές να προειδοποιούν για τη δυνατότητα περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

(H κύρια φωτογραφία είναι αρχείου)

Διαβάστε επίσης: Χάος στο Λος Άντζελες-Στους πέντε οι νεκροί από τις μαινόμενες πυρκαγιές (vid)

Από την πύρινη λαίλαπα έχουν επηρεαστεί σημαντικά οι λόφοι του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Hollywood Boulevard και της περιοχής γύρω από το σημείο του Hollywood Sign. Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει σπίτια διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων και το σπίτι του Τζέιμς Γουντς και του Σπένσερ Πρατ. Η κατάσταση έχει οδηγήσει στην ακύρωση πρεμιέρων ταινιών και άλλων εκδηλώσεων του Χόλιγουντ, καθώς και σε εκτεταμένες επιχειρήσεις εκκένωσης. Οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές για την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές που απειλούνται από τη φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει επίσης προκαλέσει προβλήματα με την ύδρευση, καθώς οι δεξαμενές νερού που χρησιμοποιούνται για την πυρόσβεση έχουν αδειάσει, προσθέτοντας περαιτέρω δυσκολίες στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε ακόμα και ένα ταξίδι στην Ιταλία για να ασχοληθεί με την κρίση στην Καλιφόρνια.

🚨 BREAKING NOW: A new fire has just EXPLODED in the Hollywood Hills. pic.twitter.com/sSagQlyZsf