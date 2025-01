Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, απ' την στιγμή που ο Εγκέλαδος πλήττει το Θιβέτ τα ξημερώματα ώρα Κύπρου.

Ο σεισμός σημειώθηκε περί τις 09:05 (τοπική ώρα 03:05 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με τη CENC, δημόσια σεισμολογική υπηρεσία της Κίνας, που εκτίμησε πως ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο από πλευράς του για σεισμό 7,1 βαθμών. Η δόνηση έγινε αισθητή ως την Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

53 οι νεκροί από τον σεισμό

Oι αρχές κάνουν ως αυτό το στάδιο λόγο για τουλάχιστον 53 νεκρούς και καταρρεύσεις πολλών κτιρίων, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ως την πρωτεύουσα του γειτονικού Νεπάλ, την Κατμαντού.

«Πενήντα τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 62 έχουν τραυματιστεί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε νωρίτερα η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Στη μικρή πόλη Λατσέ, βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν συντρίμμια σκορπισμένα μπροστά σε εστιατόρια στον δρόμο.

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν κάπου 370 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας, τη Λάσα, σύμφωνα με τα δεδομένα της CENC.

A 7.1 magnitude earthquake has rocked Nepal near Lobuche.

Exclusive Earthquake video from Nepal 🇳🇵

📌 Location: 93 km NE of Lobuche

📏 Depth: 10 km



⚠️ Reports of damage are still coming Prayers for everyone affected 🙏 #Earthquake #BreakingNews #Nepal #EarthquakePH. #lockdown pic.twitter.com/HCzpsfksJC