Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις ΗΠΑ, από το βράδυ του Σαββάτου (4/1) με αρκετές Πολιτείες να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει το BBC.

Οι «χειμερινή καταιγίδα», όπως τη χαρακτηρίζουν τα διεθνή Μέσα έχει πλήξει πολλές Πολιτείες με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Για όσους κρίνεται απαραίτητο να μετακινηθούν θα πρέπει να είναι πολύ καλά ντυμένοι, καθώς οι θερμοκρασίες είναι «επικίνδυνα χαμηλές», αναφέρει το BBC.

Νέες χιονοπτώσεις, επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες και περισσότερες από 1.300 ακυρώσεις πτήσεων

H Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) της χώρας έχει προειδοποιήσει για «σοβαρές συνθήκες καταιγίδας» και «επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες» σε ορισμένες περιοχές.

Αναφέρει επίσης, ότι η κακοκαιρία θα μετακινηθεί σήμερα από την κοιλάδα του Οχάιο προς τον Μέσο Ατλαντικό. Αυτό θα φέρει νέες χιονοπτώσεις, καθυστερήσεις στα ταξίδια και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, λένε.

Σύμφωνα με το BBC, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (6/1) περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν.

Τα τελευταία στοιχεία της FlightAware αναφέρουν ότι οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια των ΗΠΑ σήμερα είναι 672 και οι ακυρώσεις πτήσεων είναι 1.343.

Τα αεροδρόμια της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Αεροδρομίου Ronald Raegan, έχουν σοβαρά προβλήματα λόγω του χιονιού.

Αεροδρόμια στα οποία ακυρώθηκαν πτήσεις:

- Reagan National (DCA): 416 πτήσεις που ακυρώθηκαν

- Dulles International (IAD): 155 πτήσεις που ακυρώθηκαν

- Baltimore-Washington International (BWI): 203 πτήσεις που ακυρώθηκαν

Στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για βροχή και ανέμους με ριπές έως και 30-40 μίλια την ώρα αργά σήμερα (6/1) το απόγευμα.

Το Κανσας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο

Στο Κάνσας, μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, η χιονόπτωση έφτασε τις 11 ίντσες (περίπου 27 πόντους), η τέταρτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε μια ημέρα στο Κάνσας, λέει το NWS. Είχε τεθεί προειδοποίηση για χιονοθύελλα, αλλά έληξε αργά χθες (5/1) το απόγευμα τοπική ώρα.

Οι προειδοποιήσεις καιρού είναι σε ισχύ επίσης για τη νοτιοδυτική και νότια κεντρική Αλαμπάμα, το νοτιοανατολικό Μιζούρι και τη βορειοδυτική Φλόριντα.

Κλειστά σχολεία, προειδοποιήσεις για αποφυγή μετακινήσεων

Τα σχολεία στο Κάνσας είναι κλειστά, όπως και τα νοσοκομεία στο ΜακΦέρσον, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν νέα πτώση τις επόμενες ημέρες, ενώ σε κάποιες Πολιτείες θα πέσει στους μείον 10-15 βαθμούς Κελσίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει ειδική ειδοποίηση για το Κάνσας, που προτρέπει τους ανθρώπους να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σφοδρή κακοκαιρία στη Βρετανία

Κακοκαιρία πλήττει και αρκετές χώρες της Ευρώπης με τους μετεωρολόγους στη Βρετανία να προειδοποιούν τους πολίτες για νέες χιονοπτώσεις, ενώ χτες (5/1) τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ έκλεισαν τους διαδρόμους τους προσγείωσης-απογείωσης. Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ δήλωσε στις 7:15 ότι οι δύο διάδρομοί του άνοιξαν ξανά, αφού ανέφερε στις 6:30 ότι ήταν κλειστοί λόγω «βαριάς χιονόπτωσης».

Britain faces snow and flooding as travel disrupted

Τρεις αναχωρήσεις για σήμερα ακυρώθηκαν και αρκετές άλλες πτήσεις έχουν καθυστερήσει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το Met Office εξέδωσε προειδοποιήσεις για νέα κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη.

Full list of school closures as Britain is hit by heavy snow, ice and torrential downpours