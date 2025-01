Xιόνια και παγετό σε μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ έφερε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους σε περισσότερες από δέκα πολιτείες – από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ – να έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους αρχών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

Στη Φιλαδέλφεια τα σχολεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα (6/1) ενώ πάνω από 150.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε Μιζούρι, Ιλινόις, Λουιζιάνα και Κεντάκι.

Επίσης σε όλη τη χώρα πάνω από 1,000 πτήσεις ακυρώθηκαν και 3,000 καθυστέρησαν εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Έχοντας πλήξει αρχικά τις κεντρικές πολιτείες, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον να προετοιμάζεται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο τη Δευτέρα (6/1) όταν το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα συνεδριάσει για να επικυρώσει επισήμως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν τα μέλη του Κογκρέσου να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.

