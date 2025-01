Ο άνδρας που θεωρείται ύποπτος ότι οδήγησε το όχημά του πάνω σε πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας 35, αναγνωρίστηκε από το FBI ως ο Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, ένας 42χρονος Αμερικανός πολίτης, κάτοικος Τέξας, ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, τονίζοντας παράλληλα ότι μια σημαία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος βρέθηκε μέσα στο φορτηγό που οδηγούσε ο φερόμενος δράστης.

«Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, 42, Αμερικανός πολίτης από το Τέξας», τόνισε το FBI για τον ύποπτο δράστη της επίθεσης που σημειώθηκε παραμονή Πρωτοχρονιάς στη μεγαλούπολη της Λουιζιάνα.

«Οδηγούσε ένα μικρό φορτηγό Ford, το οποίο προφανώς είχε νοικιαστεί», συνέχισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, σημειώνοντας ότι ο άνδρας σκοτώθηκε μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

Μέσα στο φορτηγό ο φερόμενος δράστης είχε μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), ανακοίνωσε το FBI.

«Μια σημαία του ΙΚ βρέθηκε μέσα στο όχημα και το FBI εργάζεται για να προσδιορίσει πιθανές σχέσεις και διασυνδέσεις του ατόμου με τρομοκρατικές οργανώσεις», υπογράμμισε το FBI στην ανακοίνωσή του.

Δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης είχαν ήδη αναφέρει νωρίτερα το όνομα του Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ ως του φερόμενου δράστη της επίθεσης.

Διαβάστε ακόμη: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Νέα Ορλεάνη:10 νεκροί–Νεκρός ο δράστης (ΒΙΝΤΕΟ)

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra