«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, LaToya Cantrell στις πρώτες επίσημες δηλώσεις μετά το περιστατικό όπου ένα φορτηγάκι έπεσε σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης στις 3:15 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 35 να τραυματιστούν.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Διαβάστε ακόμη: Αμερικανικά ΜΜΕ: Ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη είναι νεκρός

Όπως ανέφερε οι ακριβείς λεπτομέρειες για το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση, προσθέτοντας ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα.

Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης είναι νεκρός, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς.

Οι Αμερικανοί ερευνητές βρήκαν επίσης έναν πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο της επίθεσης με αυτοκίνητο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή αστυνομία FBI.

«Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν του FBI, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη μεγάλη πόλη των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

«Προσευχηθείτε για όσους έχασαν τη ζωή τους» είπε και ζήτησε από το κοινό να αποφύγει να κυκλοφορεί σε απόσταση λιγότερη από οκτώ τετράγωνα γύρω από την οδό Bourbon, όπου συνέβη το περιστατικό.

Από την πλευρά της η επιθεωρήτρια Anne Kirkpatrick, είπε σε δηλώσεις της ότι ο άνδρας οδηγούσε το φορτηγάκι με μεγάλη ταχύτητα. Υποστήριξε ακόμη ότι ο άνδρας επέδειξε «πολύ σκόπιμη συμπεριφορά» και «προσπαθούσε να χτυπήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε».

Η επιθεωρήτρια δήλωσε ακόμη ότι οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να αλλάξουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 35 ακόμη τραυματίστηκαν.

Διαβάστε ακόμη: Νέα Ορλεάνη: Τρομοκρατική ενέργεια λέει η δήμαρχος-Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η επίθεση στη Γαλλική Συνοικία συνέβη ώρες πριν η πόλη να φιλοξενήσει τον αγώνα ποδοσφαίρου του κολεγίου Sugar Bowl, ο οποίος προσελκύει ορδές οπαδών από όλη τη χώρα.

A "mass casualty" event has occurred in the French Quarter on Bourbon Street, New Orleans. More than 10 people have lost their lives. Reports indicate that a car drove into a crowd of people. pic.twitter.com/SXPF1mj5ar