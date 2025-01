«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», είπε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης LaToya Cantrell δίνοντας στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες για την επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν.

Η ίδια σημείωσε πως το περιστατικό βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση από τις αρχές. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή πράξη βίας».

Τι εξετάζουν οι αρχές

«Προσχεδιασμένες» χαρακτηρίζει τις ενέργειες του οδηγού ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Ορλεάνης. Οι ερευνητές φαίνεται να είναι βέβαιοι πως το άτομο που οδηγούσε το όχημα, που έπεσε πάνω στο πλήθος και κόστισε την ζωή τουλάχιστον δέκα ατόμων, δεν το έκανε τυχαία.



«Επρόκειτο για έναν άνδρα που οδηγούσε ένα αγροτικό φορτηγό στην οδό Bourbon με πολύ γρήγορο ρυθμό», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ, ενώ πρόσθεσε πως «Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να πατήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε».

Επίσης η επιθεωρήτρια πρόσθεσε πως δεν πιστεύει η οδήγηση αυτή να οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Τόνισε δε «Αυτό ήταν πιο περίπλοκο και πιο σοβαρό με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή».

BREAKING: The situation in New Orleans is "very active" says Mayor LaToya Cantrell.



She adds that she has been in direct contact with the White House following a mass casualty incident.https://t.co/abiVPfkfm0



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Cc6EWldSND