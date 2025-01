Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων σε μια τουριστική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της αμερικανικής πόλης.

«Ανταποκρινόμαστε σε ένα δυστύχημα με έναν μεγάλο αριθμό θυμάτων, με την εμπλοκή ενός οχήματος που έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην οδό Μπέρμπον και Κανάλ. Υπάρχουν 30 τραυματίες και 10 νεκροί», δήλωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης Nola Ready.

Όπως μεταδίδει το BBC, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φαίνεται πως έχουν τραβηχτεί σήμερα στο σημείο της τραγωδίας, δείχνουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη. Πυροβολισμοί αντηχούν στο βάθος και άνθρωποι διακρίνονται να τρέχουν για να σωθούν.

Νωρίτερα, το CBS News, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσε πως ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Κατόπιν, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί με ένα όπλο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

BREAKING: As many as 10 dead, others injured after pickup truck driver crashed his vehicle into crowd of people in French Quarter of New Orleans, Louisiana pic.twitter.com/NqJSP7gXXG