Ο οριστικός απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της Jeju Air κατά την προσγείωσή του στην Νότια Κορέα είναι 179 νεκροί.

Σχεδόν το σύνολο των επιβαινόντων της πτήσης JJA-2216 από την Μπανγκόκ προς το Μουάν σκοτώθηκαν κατά την μεγαλύτερη αεροπορική καταστροφή στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Από τους 181 επιβαίνοντες δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Από τους 179 νεκρούς έχουν αναγνωρισθεί οι 65, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι λαμβάνονται δείγματα DNA για την αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι βρέθηκαν τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό υπουργείο Μεταφορών, ο πύργος ελέγχου είχε ειδοποιήσει το πλήρωμα του αεροσκάφους για σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Ο πιλότος εξέπεμψε συναγερμό ("Mayday") δύο λεπτά αργότερα κατά την προσπάθειά του να προσγειώσει το αεροσκάφος.

South Korea’s MBC TV has released Footage appearing to show an Explosion, possibly a Bird Strike, in the Right-Wing Engine of Jeju Air Flight 2216, right before it Crashed earlier at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/Vsy23dmuFZ