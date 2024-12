Το μυστήριο πίσω από τη συντριβή του αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν παραμένει καθώς οι Αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να πουν με βεβαιότητα τι ήταν αυτό που προκάλεσε την τραγωδία με τους τουλάχιστον 38 νεκρούς.

Ωστόσο, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρουν ότι πρόκειται για το μοιραίο αεροσκάφος δείχνουν ύποπτες τρύπες στον σκελετό, ενισχύοντας τη φημολογία ότι το αεροσκάφος να χτυπήθηκε από πυρά.

Μάλιστα ειδικοί δεν αποκλείουν ότι η ρωσική αεράμυνα μπέρδεψε το επιβατικό αεροσκάφος με ουκρανικό drone.

Οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν γιατί το αεροπλάνο συνετρίβη εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την προγραμματισμένη διαδρομή του στην απέναντι ακτή της Κασπίας Θάλασσας. Το Reuters σημείωσε ότι η συντριβή συνέβη λίγο μετά τις επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έπληξαν τη νότια Ρωσία. Η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει κλείσει αεροδρόμια στην περιοχή στο παρελθόν και το πλησιέστερο ρωσικό αεροδρόμιο στην πορεία πτήσης του αεροπλάνου έκλεισε το πρωί της Τετάρτης (25/12), πρόσθεσε το Reuters.

Η πτήση από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού προς την πόλη Γκρόζνι συνετρίβη με 67 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος το πρωί της Τετάρτης (25/12) κοντά στο Ακτάου, στο δυτικό Καζακστάν.

Recent footage from the crash scene suggest the Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) may have been hit by gunfire or other projectiles during its journey.



