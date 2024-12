Τουλάχιστον 38 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του επιβατικού αεροσκάφους τύπου Embraer E190 της Azerbaijan Airlines που μετέφερε 62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος και τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν.

«Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Ανεπιβεβαίωτο βίντεο από τη συντριβή την Τετάρτη έδειχνε το αεροπλάνο να τυλίγεται στις φλόγες καθώς έπεφτε στο έδαφος και στη συνέχεια να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός. Αιμόφυρτοι και μελανιασμένοι επιβάτες φαίνονταν να σκοντάφτουν από ένα κομμάτι της ατράκτου που είχε παραμείνει άθικτο.

Άλλο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί – αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί δείχνει τις στιγμές μετά τη συντριβή και τις προσπάθειες απεγκλωβισμού από τα συντρίμμια. Στο τέλος του βίντεο φαινονται κάποιοι επιβάτες να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

Περισσότεροι από 50 διασώστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά στο σημείο της συντριβής. Αξιωματούχοι του Καζακστάν δήλωσαν αργότερα ότι περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στο σημείο, ενώ το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι μια πτήση εστάλη από την Αστάνα, την πρωτεύουσα, μεταφέροντας ειδικούς γιατρούς για να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 24.kg του Καζακστάν, οι περισσότεροι από τους επιβάτες που κατάφεραν να επιζήσουν της συντριβής, βρίσκονταν στην ουρά του αεροπλάνου.

«Ένα αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μπακού-Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου. Ανήκει στην Azerbaijan Airlines», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν στο Telegram.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι το αεροπλάνο πετούσε από το Μπακού στο Γκρόζνι της Τσετσενίας, αλλά είχε αλλάξει πορεία λόγω ομίχλης στο Γκρόζνι.

Οι αρχές του Καζακστάν δήλωσαν ότι άρχισαν να εξετάζουν τι είχε συμβεί, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξηγήσεων όπως ένα τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με το Interfax.

Η Azerbaijan Airlines, ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, δήλωσε ότι το Embraer 190 είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ακτάου, έναν κόμβο πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική ακτή της Κασπίας Θάλασσας.

Είπε ότι στην πτήση επέβαιναν 62 επιβάτες. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, στους επιβάτες περιλαμβάνονταν 37 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, 16 Ρώσοι πολίτες, έξι πολίτες του Καζακστάν και τρεις πολίτες της Κιργιζίας.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι είχε δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή για τα μέλη των οικογενειών των επιβαινόντων στην πτήση. Σε αντίθεση με τις αναφορές από το σημείο, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν παιδιά μεταξύ των επιβατών.

Η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης της αεροπορίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ο πιλότος αποφάσισε να κάνει αναγκαστική προσγείωση μετά από χτύπημα πουλιού. Πλάνα από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν το αεροσκάφος να κάνει απότομη κάθοδο πριν πέσει στο έδαφος.

Άλλα πλάνα έδειχναν μέρος της ατράκτου του ξεριζωμένο από τα φτερά και το υπόλοιπο αεροσκάφος να βρίσκεται ανάποδα στο γρασίδι. Τα πλάνα αντιστοιχούσαν στα χρώματα του αεροπλάνου και στον αριθμό μητρώου του.

Οι αρχές του Καζακστάν δήλωσαν ότι έχει συσταθεί κυβερνητική επιτροπή για να διερευνήσει τι είχε συμβεί, ενώ μέλη της επιτροπής θα μεταβούν στο σημείο και θα διασφαλίσουν ότι οι οικογένειες των επιβαινόντων στην πτήση θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Το Καζακστάν θα συνεργαστεί με το Αζερμπαϊτζάν στην έρευνα, δήλωσε η κυβέρνηση.

Flight #J28243 that crashed near Aktau Airport in Kazakhstan is an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190 with registration 4K-AZ65.#J28243 took off from Baku at 03:55 UTC time and was flying to Grozny. The aircraft was exposed to strong GPS jamming which made the aircraft… pic.twitter.com/rM1Q0jmMPt