Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφει ο φωτογραφικός φακός από τον τόπο του αεροπορικού δυστυχήματος στο κοντά στο Ακτάου στο Καζακστάν ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το αεροσκάφος που συνετρίβη να έχει κοπεί στα δύο, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλά ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους επιζώντες, αλλά και τις σορούς που εντοπίζονται.

Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμαν 701 μέλη των Δυνάμεων Πολιτικής Άμυνας, ένα ειδικό αεροπλάνο του Υπουργείου Εξωτερικών του Καζακστάν, καθώς και μια μονάδα υγειονομικής αεροπορίας.

Ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί - Δεκάδες αγνοούμενοι

Στο μεταξύ, σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Καζακστάν μέχρι στιγμής 29 άτομα έχουν διασωθεί και νοσηλεύονται, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί.

Στο αεροσκάφος της AZAL επέβαιναν 62 επιβάτες, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, ενώ σε πέντε ανέρχονται τα μέλη του πληρώματος.

Από αυτούς τους επιβάτες, οι 37 ήταν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, οι 16 ήταν Ρώσοι πολίτες, οι έξι ήταν πολίτες του Καζακστάν και οι τρεις ήταν πολίτες Κιργιζίας.

Βίντεο από το σημείο του αεροπορικού δυστυχήματος καταγράφουν καρέ - καρέ τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

🇦🇿🇷🇺⚡️ First video from the crash site of a passenger plane in Aktau, Kazakhstan Preliminary, there are survivors, the republic's Ministry of Emergency Situations reports. pic.twitter.com/Di4Ls9smIU

Συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, το αεροπλάνο συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών. Τότε, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Rosaviatsiya», ο πιλότος του αεροσκάφους φέρεται να εξέπεμψε σήμα «SOS» πάνω από την Κασπία Θάλασσα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης του Καζακστάν το αεροπλάνο «Embraer 190» που εκτελούσε το δρόμο από το Μπακού προς Γκρόζνι, προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση τρία χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Ακτάου.

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.



Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR