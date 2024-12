Τη χαοτική κατάσταση που επικράτησε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου ύστερα από την επίθεση με αυτοκίνητο κατά του συγκεντρωμένου πλήθους το βράδυ της Παρασκευής (20/12) αποκαλύπτουν οι μαρτυρίες από το σημείο.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild που επικαλείται την αστυνομία οι νεκροί από την επίθεση είναι 4, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη, ενός 50χρονου γιατρού από τη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια πηγή 41 από τους τραυματίες της επίθεσης βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 86 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα και 78 ακόμη ελαφρά.

Ο δημοσιογράφος της BILD Γιοχάνες Προφτ μίλησε με την αυτόπτη μάρτυρα Ναντίν από το Βολφσμπουργκ. Είχε ταξιδέψει στο Μαγδεμβούργο μαζί με τον φίλο της Μάρκο επειδή λέγεται ότι είναι η πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Η Ναντίν κρατούσε στην αγκαλιά της τον φίλο της Μάρκο όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω της.

«Τον χτύπησε και τον απομάκρυνε από το πλευρό μου. Ήταν τρομερό. Κανείς δεν φώναξε καν. Ούτε το αυτοκίνητο μπορούσες να ακούσεις».

Ο Μάρκο υπέστη τραύματα στο πόδι και το κεφάλι του.

«Δεν ξέρουμε σε ποιο νοσοκομείο πήγε. Η αβεβαιότητα είναι αφόρητη», προσθέτει.

Ο Λαρς Φροχμιούλερ, δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MDR που έφτασε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου λίγο μετά την επίθεση, μίλησε στο BBC για όσα είδε.

«Παντού υπήρχαν ασθενοφόρα, υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν πολλοί πυροσβέστες.Ήταν μια πραγματικά χαοτική κατάσταση. Είδαμε αίμα στο πάτωμα, είδαμε ανθρώπους να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να έχουν χρυσά και ασημένια φύλλα γύρω τους. Και είδαμε πολλούς γιατρούς να προσπαθούν να κρατήσουν τους ανθρώπους ζεστούς και να τους βοηθήσουν με τα τραύματά τους» είπε.

«Είναι ένα μεγάλο σοκ. Είναι ένα μεγάλο σοκ για κάθε άνθρωπο εδώ στο Μαγδεμβούργο και για κάθε άνθρωπο στη Σαξονία-Άνχαλτ», πρόθεσε.

Voor alle mensen in Duitsland en de slachtoffers op de Kerstmarkt in Magdenburg ❤️‍🩹🥺 #magdenburg #germany #MerryChristmas #Christmas pic.twitter.com/QuCOGWC4ak

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στο Sky News ενός άνδρα που άκουσε ανθρώπους να ουρλιάζουν καθώς το αυτοκίνητο περνούσε με ταχύτητα μέσα από τη χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Γύρισα και αρχικά νόμιζα ότι ο θόρυβος ήταν το παιδικό καρουζέλ που βρισκόταν ακριβώς πίσω μας. Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο έρχεται από τα δεξιά μας κατευθείαν απέναντι. Οδηγούσε με ταχύτητα τουλάχιστον 48-64 χιλιόμετρα/ώρα και οι άνθρωποι περνούσαν πάνω από το αυτοκίνητο. Ξέραμε ότι επρόκειτο για ένα σοβαρό περιστατικό καθώς συνέβαινε», λέει ο Λίαμ Κλόους.

Ο Κλόους ανέφερε ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν περίπου 15 μέτρα μακριά του και το είδε να πέφτει πάνω σε ανθρώπους.

«Ο οδηγός δεν πάτησε φρένο ή οτιδήποτε άλλο, το αυτοκίνητο απλά πέρασε μέσα από τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο πυροσβέστης Γιοχάνες ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Ήταν σαν να βρισκόμαστε σε κακή ταινία. Περπάτησα στην κατεστραμμένη αγορά, άνθρωποι κείτονταν δεξιά και αριστερά. Και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν: Ποιον από αυτούς θα βοηθήσω τώρα; Στη συνέχεια άρπαξα τους τραυματίες που δεν είχαν κανέναν μαζί τους και τους πήγα στα αντίστοιχα κέντρα περίθαλψης», δήλωσε τη Bild.

«Χρησιμοποίησα ένα μαρκαδόρο για να γράψω τις λέξεις πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στο πρόσωπο του τραυματία. Ανάλογα με το επίπεδο του τραυματισμού τους», αποκάλυψε.

Η επίθεση έχει συγκλονίσει όλη τη Γερμανία με τις τοπικές αρχές να ετοιμάζουν επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα.

De dader van de terroristische aanslag in #Magdenburg is een man uit Saoedi-Arabië, geboren in 1974, zo vernam WELT van bronnen binnen de veiligheidsdienst.



Hij werd door de politie aangehouden. pic.twitter.com/qC2FTpHqnV