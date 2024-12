Ο φερόμενος ως δράστης της ψεσινής επίθεσης εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο είναι 50 ετών, έφθασε από τη Σαουδική Αραβία στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, στην Σαξονία-Άνχαλτ.

Σύμφωνα με την BILD, ο 50χρονος, ο οποίος οδήγησε ένα ενοικιαζόμενο όχημα μάρκας BMW κατευθείαν πάνω στο πλήθος της χριστουγεννιάτικης αγοράς και συνελήφθη αμέσως μετά, δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστός στις αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης της Σαξονίας-Άνχαλτ, έως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, εκ των οποίων ένα παιδί. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 15 σοβαρά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος ενημερώνει αυτήν την στιγμή τα ΜΜΕ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αναρτήσουν βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση σε ειδικό ιστότοπο, προκειμένου να αξιολογηθούν από τους ειδικούς.

It was a an arab.



The #Magdeburg Terrorist is said to be a man born in 1974 in Saudi Arabia. He had rented a car which he then drove to the Christmas market. A piece of luggage was found on the passenger seat. It may contain an explosive device.



Btw its friday, the holy day… pic.twitter.com/BKkmJJAn0l