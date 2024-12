Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας όταν ένα αυτοκίνητο στις 7:04 το απόγευμα τοπική ώρα έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης με τα γερμανικά μέσα να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έντεκα νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την υπηρεσία διάσωσης, ο αριθμός των τραυματιών είναι μεταξύ 60 με 80.

Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά ενώ η περιοχή έχει εκκενωθεί με τις αρχές να διενεργούν έρευνες για εκρηκτικά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα σκούρο αυτοκίνητο μάρκας BMW, έπεσε απευθείας στο πλήθος με τον κόσμο να προσπαθεί να διαφύγει πανικόβλητος.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν κλειστή το βράδυ.

Όπως αναφέρει η «Mitteldeutsche Zeitung», η πόλη Χάλε που βρίσκεται 80 χλμ. από την πόλη που σημειώθηκε η επίθεση αύξησε τα μέτρα ασφαλείας στη δική της χριστουγεννιάτικη αγορά αμέσως, ενώ δόθηκε εντολή τα νοσοκομεία της πόλης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν τους τραυματίες, όπως ενημέρωσε ο Tobias Teschner, επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας της Χάλε.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ, πηγαίνει στο σημείο της επίθεσης, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τον αποτροπιασμό του, ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός, ειδικά τώρα τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα».

Ο υποψήφιος Καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για δυσάρεστα νέα σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέροντας συγκεκριμένα «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου».

Η επικεφαλής του AfD Άλις Βάιντελ έγραψε επίσης σε ανάρτηση «οι εικόνες από το Μαγδεμβούργο είναι συγκλονιστικές! Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των νεκρών και τους τραυματίες. Πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα;»

