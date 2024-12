Έναν εκρηκτικό μηχανισμό εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές στο όχημα του υπόπτου που έπεσε στο πλήθος της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο, όπως μετέδωσε το γερμανικό μέσο mdr.

Όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δηλώσεις του το βράδυ της Παρασκευής (20/12), δεν είναι ακόμη σαφές εάν ήταν ένας μόνος ο δράστης. Το αυτοκίνητο με το οποίο ο δράστης έπεσε στο πλήθος «διάνυσε 400 μέτρα στη χριστουγεννιάτικη αγορά».

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας στην οποία σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν χάσει τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλοι εξήντα.

First video of German police arresting the Islamist terrorist who attacked a Christmas market in Magdeburg.



