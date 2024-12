Διπλωματική στάση κρατούν οι ΗΠΑ με την νέα κυβέρνηση της Συρίας καθώς νωρίτερα την Παρασκευή (20.12.2024) ακύρωσαν το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί για τον Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, τον ηγέτη της HTS.

Το ένταλμα σύλληψης για τον ηγέτη των τζιχαντιστών που έριξαν το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, είχε εκδοθεί το 2017 και οι ΗΠΑ προσέφεραν 10 εκατ. δολάρια σε όποιον βοηθούσε στη σύλληψή του.

We remain committed to bringing leading AQS figures in HTS to justice. #Syria pic.twitter.com/R8evqffWum