Συναγερμός σήμανε και σήμερα (23.11.2024) στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να αναπτυχθούν στην περιοχή, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή για να ερευνήσουν το ύποπτο δέμα που εντοπίσθηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του μετρό στο Λονδίνο, γι’ αυτό και ανακοινώθηκε η εκκένωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχουμε πληροφορίες για περιστατικό κοντά στον σταθμό Γιούστον. Η αστυνομία έχει αποκλείσει προληπτικά την περιοχή και αστυνομικοί ερευνούν ύποπτο δέμα». ανέφερε η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου.

Τελικά, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη καθώς εκτίμησαν ότι ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

A controlled explosion has been carried out by specialist officers and the police cordons have now been lifted.



Thank you for your patience.