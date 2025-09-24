Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα είδος πολιτικού «πανηγυριού των εθνών», όπου κυριαρχεί η εικόνα και οι εντυπώσεις, δεδομένου ότι οι αποφάσεις της δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της κατέχουν οι στιγμές και οι ομιλίες κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων από κάθε γωνιά του πλανήτη.





"Yesterday the devil [George Bush] came here and it smells of sulfur still today.”



Η «εξωγήινη απειλή» του Ρήγκαν

Κατά τη 42η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Σεπτεμβρίου του 1987, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρήγκαν χαρακτήρισε την "εξωγήινη απειλή" έναν ισχυρό παράγοντα που θα βοηθήσει στην επίλυση μιας σειράς συγκρούσεων μεταξύ των χωρών.

Πρώτα πρότεινε αυτή την ιδέα κατά τη συνάντησή του με τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στη Γενεύη, το 1985. Αργότερα, ο Ρήγκαν δήλωσε ότι ήταν η αγαπημένη του ιστορία επιστημονικής φαντασίας, ενώ τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι τότε, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Κόλιν Πάουελ προσπάθησε να διαγράψει παρόμοια σχόλια από τις ομιλίες του Ρήγκαν.

Το «σανδάλι» του Χρουστσόφ

Στις 12 Οκτωβρίου του 1960, ο Σοβιετικός ηγέτης Νικήτα Χρουστσόφ έδωσε την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Νιώθοντας προσβολή από τα λόγια ενός αντιπροσώπου από τις Φιλιππίνες, που αποκάλεσε τη Σοβιετική Ένωση στρατόπεδο συγκέντρωσης, έχασε την ψυχραιμία του, έβγαλε το δεξί του παπούτσι, ένα σανδάλι, αφού ο ίδιος μισούσε τα κορδόνια, και άρχισε να το χτυπά οργισμένος στο βάθρο της Γενικής Συνέλευσης, με αποτέλεσμα όλοι να παρακολουθούν σαστισμένοι.

Το ρεκόρ του Φιντέλ

Την ίδια χρονιά, «Η φιλοσοφία της ληστείας» ήταν το θέμα της ιστορικής ομιλίας του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ, που διήρκεσε 4 ώρες και 29 λεπτά και καταγράφηκε τελικά στο βιβλίο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια ομιλία στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών.

«Όταν η φιλοσοφία της ληστείας εξαφανιστεί, τότε και η φιλοσοφία του πολέμου θα εξαφανιστεί», είχε δηλώσει τότε ο Κάστρο, που εξήγησε την πραγματική σημασία της κουβανικής επανάστασης και την ουσία των μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνησή του. Παράλληλα, προειδοποίησε τους Αμερικανούς να μην επιτεθούν στη χώρα του. Προσέβαλε τους τότε υποψήφιους Προέδρους των ΗΠΑ Κένεντι και Ρίτσαρντ Νίξον. Ενώ, σε μια άλλη παράξενη πράξη, φημολογείται ότι κρατούσε ζωντανά κοτόπουλα στην αίθουσα του ξενοδοχείου.

Ο κλάδος ελαίας του Γιασέρ Αραφάτ

Το 1974, ο τότε ηγέτης της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ έγινε ο πρώτος επικεφαλής της χώρας, μη μέλος του ΟΗΕ και μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων, ο οποίος μίλησε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Ο κύριος λόγος της ομιλίας του ήταν η έκκληση να δοθεί στους Παλαιστίνιους το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

«Σήμερα ήρθα σε σας με ένα κλαδί ελιάς στο ένα χέρι και ένα όπλο ενός μαχητή ελευθερίας στο άλλο». Μην αφήσετε τα κλαδιά να πέσουν από το χέρι μου", δήλωσε ο Αραφάτ.

Ο «διάβολος» του Τσάβες

Η ομιλία του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Ουγκό Τσάβες, στις 20 Σεπτεμβρίου του 2006, αφορούσε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους. Ο Τσάβες ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας ότι "ο διάβολος ήρθε εδώ χθες", αναφερόμενος στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσθεσε πως η αίθουσα μυρίζει ακόμα θειάφι.

Ο Τσάβες επίσης κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «εκμεταλλεύονται, λεηλατούν και κυριαρχούν σε όλους τους λαούς κόσμου». Στη Βενεζουέλα, η ομιλία του μεταδόθηκε ζωντανά και επαναλήφθηκε πολλές φορές όλη την ημέρα.





Δίωρη ομιλία Καντάφι

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2009, ο ηγέτης της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, ντυμένος με την ενδυμασία των Βεδουίνων, ζήτησε να δοθεί μόνιμο δικαίωμα άσκησης βέτο σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ακολούθως πέταξε το κείμενο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Καντάφι αποκάλεσε το ίδιο το σώμα ως «Συμβούλιο εκφοβισμού» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κρύβονται πίσω από την εξάπλωση της γρίπης των χοίρων. Αντί για τα προβλεπόμενα 15 λεπτά, η ομιλία διήρκεσε κάτι λιγότερο από δύο ώρες, με αποτέλεσμα ο εξαντλημένος Άραβας μεταφραστής να ζητήσει αντικατάσταση από έναν άλλο συνάδελφό του.







Η σιωπή του Νετανιάχου

Αντιθέτως, το 2015 ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, θέλοντας να επικρίνει την απαθή στάση της διεθνούς κοινότητας για τις απειλές του Ιράν προς το Ισραήλ, κράτησε μια παρατεταμένη σιωπή 45 δευτερολέπτων, προκαλώντας αμηχανία, κλέβοντας όμως τις εντυπώσεις.





