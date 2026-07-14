Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα, έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010. Η ίδια παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ μετά τη σύλληψή της χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη, η 46χρονη δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και η συγκατάθεσή της γίνεται γραπτώς. Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές.

Όσον αφορά τη ζωή της στη Βρετανία, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν πρόσωπα, κινήσεις και πιθανές συνδέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των άλλων δύο κατηγορούμενων ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Στην φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια, οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Οι κατηγορούμενοι,σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα που είχε προγραμματιστεί η έναρξη των απολογιών.

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό , οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση .

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Πηγή: skai.gr