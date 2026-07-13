Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο ατόμων για τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, βρίσκονται στο διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι αστυνομικοί αξιολόγησαν εκ νέου τα στοιχεία που είχαν στην διάθεση τους, τόσο το φωτογραφικό υλικό αλλά και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων από την ημέρα της επίθεσης, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουν πρόσωπα και αντικείμενα με τους δράστες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι: ένας 42χρονος με κόκκινο μαντίλι που καλύπτει το πρόσωπό του, ένας επίσης 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μυωπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys (DK), καθώς και μία 46χρονη, για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.





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Οι φωτογραφίες που μπήκαν ξανά στο μικροσκόπιο



Καθοριστικές για τη νέα έρευνα υπήρξαν φωτογραφίες, οι οποίες είχαν ληφθεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός, απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων στις φωτογραφίες αυτές δεν διακρίνονταν, οι αστυνομικοί είχαν αριθμήσει κάθε μέλος της ομάδας. Τις φωτογραφίες αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Όπως αναφέρεται, στις φωτογραφίες απεικονιζόταν μια παρέα 12 ατόμων, με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Marfin. Οπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντεξουσιαστή το 2020. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας, το 2009, πριν από το έγκλημα στη Μarfin. Φορούσαν, όμως, καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι - που είναι μοναδικά, σαν ταυτότητες. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση τη μοιραία μέρα.



Η αντιπαραβολή με φωτογραφίες από διακοπές



Στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης της υπόθεσης, οι ερευνητές εξέτασαν και φωτογραφικό υλικό από άλλες δικογραφίες που αφορούσαν πρόσωπα του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η σύγκριση αυτή οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο εκ των υπόπτων, κυρίως μέσα από κοινά χαρακτηριστικά σε σακίδια πλάτης, ρουχισμό και εξοπλισμό που έφεραν. Όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό, σε μία περίπτωση διαπιστώθηκαν ομοιότητες στον σωματότυπο, στο καπέλο και στα γυαλιά που φορούσε ένας ύποπτος στις φωτογραφίες των διακοπών με εκείνα που έφερε ένας από τους δράστες την ημέρα της επίθεσης.

Σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιστοιχίες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα σακίδια πλάτης. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το κόκκινο έμβλημα που έφερε το σακίδιό του, καθώς και από ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα. Για δεύτερο ύποπτο, οι ερευνητές εντόπισαν κοινά στοιχεία στο μέγεθος, το χρώμα, τη διάταξη των εξωτερικών θηκών και στο πορτοκαλί υφασμάτινο κάλυμμα του φερμουάρ.













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Πηγή: Πρώτο Θέμα