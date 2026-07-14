Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς στο STAR Κεντρικής Ελλάδος.

Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής».

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε ο κ. Τοούλιας.

Πηγή: Πρώτο Θέμα