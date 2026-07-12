Σε μια βαθιά ανθρώπινη, αλλά και με πολιτικά μηνύματα συνέντευξη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης, μίλησε για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως "θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα".

Σε μια δισέλιδη συνέντευξη στην Καθημερινή, τόσο ο Γιώργος Μυλωνάκης όσο και η σύζυγός του, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησαν για πολλά ζητήματα που αντιμετώπισαν, όπως βέβαια και για την ημέρα που κατέρρευσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου: «Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από τα δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός, ο οποίος μέλησε με ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του: «Η γυναίκα και τα παιδιά μου στάθηκαν σαν βράχοι», είναι η χαρακτηριστική αναφορά του.

Ενώ όπως επισημαίνει η Τίνα Μεσσαροπούλου, «ακόμη και τις πιο σκοτεινές ώρες ποτέ μου δεν πίστεψα ότι θα του συμβεί κάτι κακό, ούτε τις 26 ημέρες που ήταν σε κώμα».

Για την "εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα" από μέσα ενημέρωσης της Αθήνας και της Λευκωσίας, που τον εμφάνιζαν εμπλεκόμενο σε υπόθεση παιδεραστίας, ο Γ. Μυλωνάκης είπε: «Ήμουν εξοικειωμένος, αλλά αυτό που συνέβη, ξεπέρασε κάθε όριο. Φανταστείτε ότι κατασκεύασαν υποτιθέμενα μηνύματα από το κινητό μου, τη φωνή μου. Δυστυχώς στις ημέρες μας κυριαρχεί αλητεία που δεν έχει πάτο».

«Η χώρα έχει πρόβλημα όταν ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τόσο δηλητήριο. Εγώ για την υπόθεση της Κύπρου πήγα μέχρι τον εισαγγελέα, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αλλά αυτή η κατάσταση στην πατρίδα μας δεν είναι κανονική, πρέπει να αλλάξει», επεσήμανε

Πρόσθεσε πως «θα τραβήξω κουρτίνα» στη χυδαιότητα, δηλαδή δεν θα την αφήνει να περνάει μέσα του, θα βάλει κάποια όρια.

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορά τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς, ειδικότερα, γνωρίστηκαν όταν ο δεύτερος ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Τότε λοιπόν πίστεψα βαθιά ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση είναι εκείνος. Είχε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει και όραμα να το σταματήσει. Και από τότε είμαι αταλάντευτα στο πλευρό του», είπε.

Και, στη συνέχεια, «η αίσθηση του καθήκοντος με όπλισε με δύναμη και θέληση. Ως άνθρωπος με ενδιαφέρει να κάνω το σωστό. Και αν μέσα μου το έχω ξεκάθαρο, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δουλεύω για την πατρίδα, λοιπόν, και κατ' επέκταση για τον Μητσοτάκη», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ