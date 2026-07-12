Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στον δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη στροφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξέφρενη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και διαλύοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα κατέληξε να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην περιοχή έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του ΙΧ που ανετράπη, σε καλή κατάσταση, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

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Πηγή: Πρώτο Θέμα