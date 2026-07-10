Παίκτρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, όταν η μηχανή που επέβαινε με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την ανήλικη και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ