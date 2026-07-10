Ατύχημα στον αέρα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ οι συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο.

Κατά το δημοσίευμα του RThess, ο πιλότος εξετράπη της προγραμματισμένης πορείας και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ανέφερε ότι ο τραυματίας είναι Σέρβος πολίτης, 61 χρόνων.

«Βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα», λέει ο ίδιος.

Πηγή: Καθημερινή