Υποδειγματική κρίνεται από την Πολεμική Αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και τη φωτιά που προκλήθηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες. Σε κάθε περίπτωση η αντίδρασή του θεωρείται άψογη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας.

Την ίδια ώρα βίντεο δείχνει τη στιγμή που το μαχητικό αεροσκάφος που παρουσίασε βλάβη προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Σημειώνεται ότι ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστός έως τις 19:00 προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.

Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.

Δείτε το βίντεο:





Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj — Red Nik (@nik_red) July 9, 2026

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Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο





Πηγή: Πρώτο Θέμα