Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 13:45, σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.



Βίντεο από το F-16:





Video posted online captured the moments immediately following the emergency landing of a Hellenic Air Force F-16C Fighting Falcon today at Zakynthos International Airport in Southern Greece, with flames seen under the aircraft being quickly being extinguished by firefighters at… pic.twitter.com/2dGQqE3J7y — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026



Διαβάστε επίσης: Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ