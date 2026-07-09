«Έφυγε» σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο η Πάολα Ρεβενιώτη.

Η Πάολα Ρεβενιώτη άφησε την τελευταία της πνοή στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη:

«Η αγαπημένη μας φίλη Πάολα Ρεβενιώτη έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών. Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή. Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά κι ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της. Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά».

Ποια ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη

Η Παόλα Ρεβενιώτη γεννήθηκε στο Κερατσίνι. Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο, από όπου δεν αποφοίτησε διότι εκδιώχθηκε. Εκλέχτηκε πρώτη πρόεδρος του Σωματείο Αλληλεγγύης Τρανς Ελλάδος. Ήταν υποψήφια στις εκλογές του 1989 με τους Οικολόγους-Εναλλακτικούς και το 2019 και 2023 με το ΜέΡΑ25. Ασχολήθηκε με δημιουργικά εγχειρήματα, όπως η έκδοση του περιοδικού “Κράξιμο” ή την παραγωγή ταινιών με την ομάδα “Πάολα Ντοκιμαντέρς” και την εκπομπή που παρουσίασε στο “Ράδιο ΜΕΡΑ”».