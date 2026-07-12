Η Κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις που διατύπωσαν το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ για τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε – όπως είπε – πιθανότατα η τελευταία, που το ΑΚΕΛ επιχειρεί να προκαταλάβει και να αμφισβητήσει ένα πόρισμα, πλήττοντας την αξιοπιστία ανεξάρτητου ανακριτή. Υποστήριξε ότι η εκ των προτέρων αποδόμηση μιας θεσμικής διαδικασίας συνιστά επικίνδυνο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Όπως σημείωσε, ο Ανδρέας Πασχαλίδης ήταν ήδη Πρόεδρος της ΑΑΔΙΠΑ όταν επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής και, μάλιστα, η επιλογή του δεν έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, η προσπάθεια να παρουσιαστεί η ανανέωση της θητείας του ως δήθεν συναλλαγή στερείται σοβαρότητας και είναι ετεροχρονισμένη και ανεδαφική.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι οι δύο ιδιότητες του κ. Πασχαλίδη είναι θεσμικά διακριτές και ότι η ανανέωση της θητείας του στην ΑΑΔΙΠΑ ούτε δημιουργεί σύγκρουση συμφέροντος ούτε επηρεάζει την ανεξαρτησία της έρευνας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αναμένει με απόλυτο σεβασμό την ολοκλήρωση κάθε πορίσματος, χωρίς να γνωρίζει το αποτέλεσμά του, να το προκαταλαμβάνει ή να το αμφισβητεί εκ των προτέρων, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση ως υπεύθυνη και θεσμική. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνει τον «θλιβερό κανόνα θεσμικής απαξίωσης».

Αναφερόμενος στο ΑΛΜΑ, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, υποστηρίζοντας πως η ταύτιση των δύο πολιτικών χώρων δεν βασίζεται σε ιδεολογική σύγκλιση αλλά, όπως είπε, σε «μένος, εμμονή και απαξίωση διαδικασιών, θεσμών και προσώπων». Πρόσθεσε ότι ο καταγγελτικός λόγος που υιοθετούν, κατά την άποψή του, υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ επενδύουν σε μια ισοπεδωτική και ατεκμηρίωτη προεκλογική προπαγάνδα, ενώ η Κυβέρνηση, όπως ανέφερε, σέβεται τις θεσμικές διαδικασίες, τα πορίσματα, τους θεσμούς και την ανεξαρτησία των εξουσιών.