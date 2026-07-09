Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής.

Ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό δωμάτιο από αυτό όπου ξεκίνησε η φωτιά, περιγράφει στο protothema.gr, τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά τις πρώτες φλόγες.

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Όπως λέει, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.

«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε 'φωτιά'. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα», περιγράφει η ασθενής.

«Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό», καταλήγει.

Πηγή: Πρώτο Θέμα