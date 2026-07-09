Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο». Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του 1ου ορόφου όσο και των υπερκείμενων ορόφων.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ