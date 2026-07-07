Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια φέρονται να έχουν αποκομίσει ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες από τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με αποκλειστική έρευνα των Financial Times.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Dynacom Tankers, Stealth Maritime και ο Όμιλος Onassis συγκαταλέγονται στις εταιρείες που ενίσχυσαν σημαντικά τα έσοδά τους, μεταφέροντας ρωσικά ενεργειακά φορτία κυρίως προς ασιατικές αγορές, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού του ανώτατου ορίου τιμής (price cap) που επέβαλαν οι χώρες της G7, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, τα υψηλά ναύλα που προσφέρονταν για τα συγκεκριμένα φορτία συνέβαλαν στην καταγραφή σημαντικών κερδών για τις ναυτιλιακές.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι, παρά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ελληνική ναυτιλία εξακολούθησε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές ρωσικού πετρελαίου, αξιοποιώντας το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τηρώντας, σύμφωνα με την έρευνα, τους διεθνείς κανόνες όπου αυτό απαιτείται.

Οι Financial Times παρουσιάζουν την υπόθεση ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για το πώς οι ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές συνέχισαν να λειτουργούν παρά τις κυρώσεις, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που εξακολουθούν να διαδραματίζουν δυτικές –και ιδιαίτερα ελληνικές– ναυτιλιακές εταιρείες στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς πετρελαίου.