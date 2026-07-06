Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου έχει περιοριστεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας γρήγορες διαστάσεις, λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων- επιχείρηση που ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί που εκλύθηκαν επηρέασαν μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με τους επιστήμονες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν τις μετρήσεις και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν, επιπλέον, τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, όπως καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο τη μέχρι στιγμής αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Όπως έγινε γνωστό, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πώς προσπαθούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες



Αξιοσημείωτο είναι ότι εντός του εργοστασίου βρίσκονται τόνοι ανακυκλωμένων υλικών όπως λάστιχα αυτοκινήτων πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια, αλουμίνιο κλπ, ενώ ως βασική τακτική κατάσβεσης των εστιών που καίνε είναι οι επιχωματώσεις προκειμένου η φωτιά να στερηθεί το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά στο Ωραιόκαστρο ξέσπασε στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου (4/6) και λόγω των ανέμων έλαβε μεγάλες διαστάσεις με το μέτωπο της φωτιάς να απειλεί τις περιοχές Φιλοθέη και Ανθούπολη ενώ κάηκαν βιοτεχνίες.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρώτο Θέμα