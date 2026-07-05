Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετώπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις, με τα αεροσκάφη Canadair να πραγματοποιούν ρίψεις στο ένα εργοστάσιο και τα ελικόπτερα στο δεύτερο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει υφάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία, ώστε να αποτραπούν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Οι ρίψεις από αέρος αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό στόχο τη μείωση του πυκνού καπνού, τον περιορισμό της μεταφοράς τοξικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, αλλά και την αποτροπή μεταφοράς θερμότητας ή καυτρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εστίες.

Από τις εικόνες της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι εκείνο από το οποίο αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες.

Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Πηγή: ΕΡΤ